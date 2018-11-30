أبرز نتائج قمم العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة فيما تستضيف مدينة بيونس أيرس الأرجنتينية القمة الـ13 لمجموعة العشرين هذا العام، تعرض «مكة» القمم الـ12 السابقة وتوقيت وأماكن انعقادها وأبرز النتائج التي رشحت عنها. الولايات المتحدة – واشنطن 14 – 15 نوفمبر 2008 • خطة عمل من 47 نقطة لتحسين النظام المالي • وقف تدهور الأسواق المالية • اتفاقية لمعارضة الحمائية التجارية 24 – 25 سبتمبر 2009 • دعم الانتعاش العالمي • معالجة مشكلة إفلاس المؤسسات المالية • إصلاح المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي • تبادل أعضاء مجموعة الـ20 المعلومات - فيما بينهم ومع صندوق النقد - حول خطط السياسة والأداء المتوقع على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، على أن يتولى الصندوق بحث الانعكاسات العالمية كندا – تورنتو 11 – 12 يونيو 2010 • ضرورة دعم النظام المالي والاتفاق على خفض عجز اقتصادات دول الجي 20 إلى النصف بحلول 2013 • تقليل نسب الديون السيادية للدول الأعضاء بحلول عام 2016 من أجل تعزيز النمو العالمي • الالتزام بتوفير 350 مليار دولار كزيادة لرأسمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف • تقييم لمدى اتساق سياسات أعضاء مجموعة الـ20 مع أهداف النمو وإعادة التوازن العالمي تركيا – أنطاليا 15 – 16 نوفمبر 2015 • ركزت على القضايا السياسية بسبب الهجمات الإرهابية في باريس • محاربة الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي • استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجيات النمو • العمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز احتوائية النمو المملكة المتحدة – لندن 2 أبريل 2009 • ركزت على وسائل التحفيز المالي والنقدي لتجنب خطر الكساد العالمي • العمل على موارد إضافية لصندوق النقد وبنوك التنمية لمساعدة الدول على مواجهة الأزمة المالية • إنشاء مجلس الاستقرار المالي - الالتزام بمعارضة الحمائية التجارية أستراليا – بريزبن 15 – 16 نوفمبر 2014 • تقديم استراتيجيات نمو لرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة 2% عام 2018 • تعاون في كفاءة استخدام الطاقة • قلق تجاه الآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن مرض إيبولا ألمانيا – هامبورج 7 – 8 يوليو 2017 • طالبت مجموعة العشرين بتقرير عن وجود كميات زائدة من النفط بحلول نوفمبر 2017 • الاهتمام بالتنمية المستدامة • شدد الاجتماع على ضرورة أن تكون الصفقات التجارية متبادلة وغير تمييزية تجاه البلدان النامية • المواصلة على مكافحة الإرهاب ومراقبة أموال تمويل الإرهاب الصين - هانجتشو 4 – 5 سبتمبر 2016 • اعتماد استراتيجية للتنمية • دعم إضافي لنمو قوي ومستدام ومتوازن • التزام الأعضاء بالسياسات الاقتصادية الكلية • الحفاظ على استقرار السوق المالي • زيادة الاستثمار والعمل على تعزيز النمو العالمي فرنسا – كان 3 – 4 نوفمبر 2011 • التركيز على تطوير خطة النمو وتحسين الفرص الوظيفية • التنفيذ العاجل للتدابير التي أعلنها قادة منطقة اليورو قبل قمة الـ20 • تأييد الإجراءات الرامية إلى تصحيح الاختلالات على المدى المتوسط • العمل على معالجة القضايا الاجتماعية، مثل البطالة وشبكات الأمان الاجتماعي المكسيك - لوس كابوس 18 – 19 يونيو 2012 • وضع تدابير لكل دولة من أجل تعزيز الطلب والنمو والاستقرار المالي • التعهد بزيادة موارد صندوق النقد الدولي بنحو 456 مليار دولار • اعتماد سياسات لدعم النمو العالمي، واستعادة الثقة، ومعالجة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل كوريا الجنوبية – سول 11 – 12 نوفمبر 2010 • وضع مبادئ توجيهية لمعالجة الخلل الكبير في إطار العمل من أجل نمو قوي ومستدام • تكليف صندوق النقد بإجراء تقييم لأوضاع البلدان الأعضاء التي رصدت فيها اختلالات كبيرة • حدد كل عضو في الـ20 إجراءات السياسة التي يعتزم اتخاذها للمساهمة في تحقيق أهداف النمو المشتركة روسيا - سانت بطرسبرج 5 – 6 سبتمبر 2013 • خطة عمل من أجل الإصلاحات لتحقيق نمو قوي • التأكيد على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية المتفق عليها مسبقا • إقرار ضبط أوضاع المالية العامة بما يعكس الظروف الاقتصادية الأرجنتين - بيونيس آيرس 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2018 السعودية - الرياض 2020 اليابان - طوكيو 2009



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