شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى.. وارتفاع "نعيم" و"عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 18.815 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع نعيم القابضة إلى 65.712 مليون شهادة، عامر جروب إلى 301.140 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.938 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 8.922 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرمس عند 175.110 مليون شهادة، بالم هيلز عند 459.655 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.735 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 280.903 مليون شهادة.

واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.481 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.628 مليون شهادة.