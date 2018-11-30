167 اجتماعا تمهد الطريق للقمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وصولا إلى اجتماع القادة لدول مجموعة العشرين، تكون الجهات المعنية بالدول الأعضاء أنجزت 167 اجتماعا خلال العام الجاري (2018) وقدمت مرئياتها حولها كل في مجال تخصصه، حيث سبق اجتماع القادة في العاصمة الأرجنتينية 84 اجتماعا لمجموعات العمل على مستوى الوزراء ونوابهم، و48 اجتماع شيربا، وهم المبعوثون الرسميون لرؤساء الدول، و28 اجتماعا ماليا على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى 7 اجتماعات للمجموعات المشاركة تمثل قطاعات مختلفة من مجتمع الدول الأعضاء.

قمة القادة

تعقد على مستوى قادة مجموعة العشرين وتسعى لتطوير سياسات عالمية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا، حيث تشكل الدول الأعضاء 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و66% من سكان العالم و75% من التجارة العالمية و80% من الاستثمارات العالمية.

84 اجتماعا لمجموعات العمل

تنفذ هذه الاجتماعات على مدى العام، ويحضرها ممثلون للدول الأعضاء بحسب المستوى المحدد للاجتماع. وتتبع موضوعات الاجتماعات مسارات محددة تضم المالية والزراعة ومكافحة الفساد وفريق عمل رائدات الأعمال واستدامة المناخ والتنمية والاقتصاد الرقمي والتعليم والتوظيف وانتقال الطاقة والصحة والتجارة والاستثمار.

48 اجتماع شيربا

الشيربا هم مبعوثون رسميون لرؤساء الدول والأعضاء في مجموعة العشرين. ويحضر الاجتماع إلى جانب الشيربا ممثلون من دول مدعوة ومنظمات دولية، منها منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. ويركز على القضايا السياسية ومكافحة الفساد والتجارة والطاقة والتنمية.

28 اجتماعا ماليا

يشمل جميع اجتماعات وزراء مالية دول العشرين ومحافظي البنوك المركزية ونوابهم. وتعقد مرات عدة على مدار العام وتركز على القضايا المالية والاقتصادية، بما فيها السياسات النقدية والمالية وسياسات سعر الصرف، والاستثمار في الهياكل الأساسية، والتنظيم المالي، والشمول المالي، والضرائب الدولية.

7 اجتماعات للمجموعات المشاركة

وهي منظمات مدنية تمثل قطاعات مختلفة من مجتمع الدول الأعضاء، تعد كل مجموعة مشاركة مستقلة ويرأسها أحد أعضائها الوطنيين. توجد سبع مجموعات، وهي الأعمال والعلوم والمدنية والشباب والعمل وخزائن التفكير والمرأة. وتعمل اجتماعاتهم على تطوير مجموعة من التوصيات السياسية ليتم تقديمها رسميا إلى مجموعة العشرين قبل انعقاد القمة.

30 نوفمبر - 2 ديسمبر 2017

الاجتماع الأول لنواب المالية والمصارف المركزية

باريلوتشي

14 - 16 ديسمبر 2017

اجتماع الشيربا الأول

باريلوتشي

17 - 18 مارس 2018

الاجتماع الثاني لنواب المالية والمصارف المركزية

بوينس أيرس

19 - 20 مارس 2018

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

بوينس أيرس

19 - 20 مارس 2018

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

واشنطن - الولايات المتحدة

19 - 20 أبريل 2018

الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

واشنطن - الولايات المتحدة

2 - 4 مايو 2018

اجتماع الشيربا الثاني

أوشوايا

20 - 21 مايو 2018

اجتماع وزراء الخارجية

بوينس أيرس

جرت مناقشات حول التنمية المستدامة لعام 2030 والحفاظ على السلام في عالم معقد والتعاون مع أفريقيا.

14 - 15 يونيو 2018

اجتماع وزراء الطاقة

باريلوتشي

ناقش تعزيز أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وشفافية بيانات الطاقة ورقمنة أسواق الطاقة.

19 - 20 يوليو 2018

الاجتماع الرابع لنواب المالية والبنك المركزي

بوينس أيرس

21 - 22 يوليو 2018

الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

بوينس أيرس

27 - 28 يوليو 2018

اجتماع وزراء الزراعة

بوينس أيرس

تعهد الوزراء بالعمل بشكل تعاوني لتحقيق أهداف القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق مستقبل غذائي مستدام.

23 - 24 أغسطس 2018

اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي

سالتا

3 - 5 سبتمبر 2018

اجتماع وزراء التعليم

مندوزا

يعد الاجتماع الأول من نوعه في تاريخ مجموعة العشرين. ناقش الاجتماع أسس أنظمة التعليم المستقبلية وصياغة سياسات مبتكرة تهيئ الأطفال والشباب والبالغين ليصبحوا مشاركين فعالين في المستقبل.

6 - 7 سبتمبر 2018

اجتماع وزراء العمل

مندوزا

أقر الوزراء استراتيجية مجموعة العشرين لوقف عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالشر والاستعباد الحديث في العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة.

8 - 9 سبتمبر 2018

اجتماع الشيربا الثالث

مندوزا

14 سبتمبر 2018

الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار

مار دل بلاتا

11 - 12 أكتوبر 2018

الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

بالي - إندونيسيا

26 - 27 نوفمبر 2018

الاجتماع الخامس لنواب المالية

بوينس أيرس

26 - 28 نوفمبر 2018

اجتماع الشيربا الرابع

بوينس أيرس

28 نوفمبر 2018

الاجتماع المشترك لنواب المالية والشيربا

بوينس أيرس

29 نوفمبر 2018

عشاء عمل وزراء المالية

بوينس أيرس

30 نوفمبر - 1 ديسمبر

قمة القادة

بوينس أيرس

نتائج قمم المجموعات المشاركة

قمة العلوم 20 Science

24 - 25 يوليو 2018

روساريو

جمعت أكثر من 200 عالم من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بحضور وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأرجنتيني لينو بارانا. وعرضت أربعة كتب تحوي أبحاثا حول الأمن الغذائي والتغذوي من إصدار منظمة InterAcademy Partnership التي تمثل 120 أكاديمية علوم من جميع أنحاء العالم.

قمة المدنية 20 Civil

6 - 7 أغسطس 2018

بوينس أيرس

عملت أكثر من 600 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم على جمع التحديات الأكثر أهمية والتي يواجهها العالم استنادا إلى إطار العمل في السنوات السابقة. وتمثلت القضايا الرئيسة التي عالجتها القمة في 13 محورا، منها مكافحة الفساد والتعلم والوظائف والحفاظ على البيئة وتنفيذ خطة 2030 والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والرقمنة.

قمة الشباب 20 Youth

13 - 19 أغسطس 2018

قرطبة - إسبانيا

حملت القمة عنوان «هز الحاضر، وبناء المستقبل» بمشاركة أكثر من 80 ممثلا للدول الأعضاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما لمناقشة التعليم وريادة الأعمال والمهارات المطلوبة للقرن الواحد والعشرين، فيما ستنظم الرئاسة الأرجنتينية إلى جانب السعودية واليابان أول ترويكا (مجموعة يرأسها ثلاثة أطراف) لقمة الشباب لضمان استمرارية عمل الممثلين واللجنة المنظمة على المدى المتوسط والطويل.

قمة العمل 20 Labour

4 - 5 أغسطس 2018

مندوزا

عقدت القمة بحضور رئيسها جيراردو مارتينيز والأمين العام لاتحاد النقابات الدولي شاران بارو وعدد من أعضاء الشيربا وممثلين من 14 دولة لمناقشة قضايا العمل والعمال على رأسها ضمان الحد الأدنى من الأجور وتعزيز الحقوق الأساسية وتعزيز أنظمة الاستثمار الاجتماعي العالمية والاستثمار فيها. كما أشارت القمة إلى أهمية إعداد القوى العاملة للانتقال العادل إلى مستقبل العمل الرقمي.

قمة خزائن التفكير 20 Think

16 - 18 سبتمبر 2018

بوينس أيرس

شارك في القمة أكثر من ألف شخص من 68 دولة لتبادل التوصيات السياسية مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة العالمية والتطلع لمستقبل خزائن تفكير مفتوحة ومستقلة. وتحدث المشاركون حول أولويات قمة العشرين التي شملت تغيير المناخ والزراعة المستدامة ومستقبل العمل والتعليم في العصر الرقمي والتماسك الاجتماعي ومستقبل السياسة.

قمة المرأة 20 Women

1 - 3 أكتوبر 2018

بوينس أيرس

شاركت أكثر من 800 امرأة من جميع أنحاء العالم في القمة التي تعمل على المساواة بين الجنسين مع تمكين المرأة اقتصاديا. كما شمل جدول أعمال القمة جلسات مفتوحة حول المرأة الريفية وتطورها، والتكنولوجيا والأدوات المالية الجديدة ومبادرات تعزيز دمج المرأة في العمل.

قمة الأعمال 20 B

4 - 5 أكتوبر 2018

بوينس أيرس

تمثل القمة مجتمع الأعمال الدولي وافتتحها رئيس الوزراء الأرجنتيني ماركوس بينيا مع أكثر من ألف مشارك. وركزت المناقشات على تصميم أدوات لتمويل مشاريع البنية التحتية والتجارة متعددة الأطراف ومستقبل التجارة الدولية وطرق لتعزيز التبادلات بين دول العشرين.