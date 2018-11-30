شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية إلى 496 نقطة حتى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تراجع قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية إلى 496 نقطة حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2018، مقارنة بنحو 677 نقطة خلال الشهر المماثل من العام الماضى، ومقابل نحو 486 نقطة خلال شهر يوليو من العام الجارى.
ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، 3 شركات تعمل فى مجال الاتصالات وهى الشركة المصرية للاتصالات، جلوبال تليكوم القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة.
الجدير بالذكر أن هناك اختلافات فى قيم مؤشر قطاع الاتصالات عن القيم المعلن سابقا، وذلك بسبب بدء نشر البورصة المصرية قيم المؤشر بشكل شهرى، حيث أن القيمة الشهرية للمؤشر هى قيمته فى آخر يوم للتداول فى الشهر، فى حين أن القيم المنشورة سابقا كانت محسوبة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للمتوسط الحسابى، لقيم المؤشر اليومية خلال شهر.
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