شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تختتم تداولات الجلسة سلبية مثقلة بتراجعها أسهم قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر لأول مرة في أربعة جلسات مثقلة بخسائر أسهم قطاع التكنولوجيا وأسهم القطاع المالي في وول ستريت والتي أدت لتلاشي المكاسب التي حققتها عقب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي أفاد بأن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تاقشوا حول موعد وقف أسعار الفائدة مستقبلياً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، كما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، متفوق بذلك أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 1.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 221 ألف طلب، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 1,710 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد أظهرت تراجع مبيعات المنازل الجديدة 2.6% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 3.3% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.8%، وصولاً إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي أفاد لأن هناك زيادة قريبة للفائدة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع بنسبة 0.11% أي بنحو 27.59 نقطة عند مستويات 25,338.84 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.22% أي بنحو 6.03 نقطة ليختتم عند مستويات 2,737.76 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25% أي بنحو 18.51 ليختتم عند مستويات 7,273.08 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير القادم انخفضت 0.02% لتتداول حالياً عند 1,229.60$ للأونصة موضح مقارنة مع الافتتاحية عند 1,229.80$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.78 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له منذ 13 من هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.79.

وارتفعت أسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 2.21% لتتداول عند 51.40$ للبرميل موضحة ارتدادها من الأدنى لها منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 50.29$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 1.07% ليتداول عند 59.39$ للبرميل موضحة ارتدادها من الأدنى لا منذ 24 من الشهر ذاته مقارنة مع الافتتاحية عند 58.76$ للبرميل.