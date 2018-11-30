شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبريس تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إكسبريس اليوم الخميس عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات إلى ما قيمته 515.0$ مليون مقابل 503.4$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة إكسبريس في نيويورك بنسبة 5.03% أي بنحو 0.36 نقطة إلى مستويات 6.80$ للسهم الواحد.

ويأتي ذلك عقب كشف شركة إكسبريس عن توقعات بتحقيق صافي دخل خلال الربع المالي الرابع الجاري ما بين 8$ و14$ مليار أي ما بين 0.11$ و0.20$ للسهم الواحد، وتحيقي صافي دخل لمجمل العام المالي الجاري 2018 ما بين 18.5$ و24.5$ مليار أي ما بين 0.25$ و0.33$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة إكسبريس للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 7.97$ مليون أي 0.11$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 6.03$ مليون أي 0.08$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.