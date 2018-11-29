شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 29 - 11 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 29-11-2018.



إيقاف تداول 3 شركات إيقاف تداول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسمنت بورتلاند طرة المصرية، غاز مصر، بى انفستمنت القابضة.



البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.701 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 258 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.2 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 36.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 53.66% والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 67.70% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 32.29%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 113 ألف جنيه، 233.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 179.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13319 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.06% عند مستوى 13361 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% عند مستوى 681 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، كما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 أخرى، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 18.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%

- غاز مصر بسعر إغلاق 72.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.18%

- مصر للأسمنت قنا بسعر إغلاق 15.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.36%

- الشرقية-ايسترن كومبانى بسعر إغلاق 18.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.76%

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 7.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.37%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.13%

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 78.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%

- أجواء للصناعات الغذائية – مصر بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 9.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%