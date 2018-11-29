"دوبيزل العقارية" تكشف عن العقارات ذات الأسعار المعقولة في المناطق المُطلّة على كورنيش...

الشارقة - الخليج 365 :

كشفت دوبيزل العقارية، أكبر منصة للعقارات في الإمارات وأكثرها زيارة، عن متوسط إيجارات وأسعار بيع العقارات الواقعة في المناطق المُطلّة على كورنيش البحيرة في الشارقة.

بحسب بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، سجلت الإمارة نمواً بنسبة 6% في إجمالي عدد المعاملات العقارية، التي وصلت قيمتها إلى 14.6 مليار درهم خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018.

تستقبل دوبيزل العقارية أكثر من 130 ألف عقار للبيع والتأجير في أي وقت، وعليه كشفت المنصة عن إيجارات وأسعار العقارات في مناطق كورنيش البحيرة، المجاز، المجاز 3، الخان الواقعة بالقرب من الواجهة البحرية للشارقة.

عقارات الإيجار

تماشيًا مع إتجاهات السوق العقاري في جميع أرجاء الإمارات، شهدت الشقق في الشارقة انخفاضاً في متوسط الإيجار على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

إذ شكلت الأستديوهات في منطقة المجاز خيارات ذات أسعار معقولة، بمتوسط إيجار 22,000 درهم في السنة، ما يُعتبر انخفاضاً بنسبة 10% عن العام السابق. تليها المجاز 3 بمتوسط إيجار 22,400 درهم سنوياً (انخفاض بنسبة 10% على أساس سنوي)، والخان بمتوسط 23,000 درهم سنوياً (إنخفاض بنسبة 15% على أساس سنوي).

أما بالنسبة للراغبين في استئجار الشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة، أتت منطقة الخان كالخيار الأفضل قيمة، بمتوسط إيجار 30,200 درهم سنوياً (إنخفاض بنسبة 11% على أساس سنوي)، تليها المجاز بمتوسط 30,400 درهم (إنخفاض بنسبة 13% على أساس سنوي)، ثم المجاز 3 بمتوسط 31,000 درهم (إنخفاض بنسبة 14% على أساس سنوي) وكورنيش البحيرة بمتوسط 34,000 درهم (إنخفاض بنسبة 13% على أساس سنوي). بينما شهدت الوحدات المكوّنة من غرفتي نوم إتجاهاً مماثلاً، بحيث بلغ متوسط إيجار ​​الشقق في منطقة الخان 37,400 درهم (إنخفاض بنسبة 11% على أساس سنوي)، والمجاز 39,000 درهم إنخفاض بنسبة (13% على أساس سنوي) والمجاز الثالثة 44,000 درهم (إنخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي) وكورنيش البحيرة 48,000 درهم (إنخفاض بنسبة 16% على أساس سنوي).

في حين بلغت إيجارات الشقق المُكوّنة من ثلاث غرف نوم في الخان 51,400 درهم (إنخفاض بنسبة 24% على أساس سنوي) مما يجعلها أفضل الخيارات قيمة على الكورنيش، تليها المجاز الثالثة بمتوسط ​​55,000 (إنخفاض بنسبة 9% على أساس سنوي)، ثم المجاز بمتوسط 61,000 درهم (إنخفاض بنسبة 2% على أساس سنوي) وأخيراً منطقة كورنيش البحيرة بمتوسط 72,000 درهم (إنخفاض بنسبة 13% على أساس سنوي).

عقارات البيع

على الرغم من انخفاض متوسط الإيجارات، شهدت الشارقة ارتفاعاً في عدد الصفقات العقارية هذا العام، مع إتمام أكثر من 40,000 صفقة بحسب دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

تعليقاً على ذلك، قال سامر عابرين، المدير العام لدوبيزل العقارية: "تمضي الشارقة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة تراثية وثقافية متميّزة في العالم العربي. إذ تشير الزيادة في أعداد الاستثمارات المسجلة إلى جدوى الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير البنية التحتية الإقتصادية للإمارة وتعزيز السياحة فيها. ومما لا شك فيه أنّ الوقت مناسب للاستثمار في سوق الشارقة العقارية."

أما بالنسبة للباحثين عن شراء عقار مُطلّ على كورنيش البحيرة في الشارقة، فتُعتبر الخان المنطقة الأكثر جاذبية، بحيث وصل متوسط قيمة الشقق المُكوّنة من غرفة نوم واحدة إلى 523,000 درهم، والشقق من غرفتي نوم 742,000 درهم، والشقق من ثلاث غرف نوم 1,140,000 درهم.

في حين بلغت أسعار الشقق المُكوّنة من غرفة نوم واحدة في منطقة المجاز ​​730,000 درهم، والشقق من غرفتي نوم 996,000 درهم، والشقق من ثلاث غرف نوم 2,220,000 درهم. أما في منطقة المجار 3، فوصلت قيمة الشقق من غرفة نوم واحدة إلى 683,000 درهم، والشقق من غرفتي نوم إلى 1,590,000 درهم، والشقق من ثلاث غرف نوم إلى 2,500,000 درهم.

وأضاف عابدين: "مع مواصلة تنويع الشارقة لعروضها للسيّاح والمقيمين على حد سواء، نثق بإمكانية توفيرها لعوائد طويلة الأجل للمستثمرين الذين يستفيدون حالياً من حوافز الاستثمار والعروض المتاحة في ظروف السوق الحالية."

تُشارك دوبيزل العقارية بشكل دوري إتجاهات الإيجار والبيع الشراء في الإمارات بهدف تمكين السكان من اتخاذ قرارات مستنيرة.