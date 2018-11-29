"بن غاطي للتطوير" : تسليم مشروع "بن غاطي وست" في يناير 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "بن غاطي للتطوير"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن أعمال الإنشاءات في مشروع "بن غاطي وست"، تسير بوتيرة متسارعة مما سيمكن الشركة من تسليم المشروع في نهاية يناير 2019.

وقد تم إتمام الطابق السفلي والطابق الأرضي وستة طوابق سكنية في المشروع المكون من ستة طوابق، مما يؤكد سير أعمال الإنشاءات بوتيرة ستسمح بتسليم المشروع في موعد التسليم المحدد له.

يقع مشروع "بن غاطي وست" في قلب مجمع دبي لاند السكني ويمتد على مساحة 123,247 قدم مربع. ويضم هذا المشروع 47 وحدة سكنية تتوزع ما بين 35 شقة ذات غرفة النوم الواحدة و12 شقة غرفتي النوم.

ويضم مشروع "بن غاطي وست" وسائل راحة واستجمام عصرية بما في ذلك نادي صحي ومسبح ومساحة لعب للأطفال ومساحة متعددة الاستخدامات.

يعتبر مشروع "بن غاطي وست" من بين العديد من المشاريع التي يجري حالياً تطويرها في دبي بما في ذلك "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" و "بن غاطي ستارز" و "بن غاطي ايست" و "بن غاطي سفايرز" و "بن غاطي كريستالز" و "بن غاطي بلاتينيوم"، مما يجعل مجموع عدد الوحدات السكنية التي يتم تطويرها حالياً من طرف الشركة في الإمارة يصل إلى 1772.

وصرح محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في "بن غاطي القابضة": " نحن نلتزم بمواعيد تسليم المشاريع، وهو ما يؤكده تسليمنا لمشاريعنا السابقة في مواعيد التسليم المحددة لها. يناسب نموذجنا التجاري جميع شرائح العملاء بما في ذلك المستثمرين العقاريين، حيث أننا نحرص على تسليم مشاريعنا بسرعة تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد في اوقات قياسية من خلال التأجير أو إعادة البيع".

وأضاف بن غاطي: "نعتبر التزامنا بأوقات التسليم كأولوية، وهو ما يؤكده تسليمنا لمشاريعنا السابقة في مواعيد التسليم المحددة لها."

لقد أثبتت "بن غاطي للتطوير" التزامها بمواعيد تسليم مشاريعها وذلك من خلال تسليمها للمشاريع السابقة في مواعيد التسليم المحددة لها. وتسعى الشركة إلى خلق نهضة في المجال العقاري من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية وبأسعار معقولة وفي أوقات قياسية.