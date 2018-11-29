شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من هدفنا الثاني 49.10 وارتد صعوداً بشكل قوي ليصل إلى مشارف المقاومة المحورية 52.60، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات دون هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 48.00، مع الانتباه إلى أن اختراق 52.60 والثبات فوقه سيسبب تحولاً في مسار النفط اللحظي وقصير الأمد نحو الارتفاع.

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