شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب لاختبار المتوسط المتحرك 50 الذي يمثل عامل الحماية الأول للسيناريو الإيجابي المقترح على المدى اللحظي، ويتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال الاتجاه الصاعد قائماً بثبات السعر فوق مستوى 1208.40، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1238.30.

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