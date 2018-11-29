شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب حول مستوى 1.1380، وطالما أن السعر دون 1.1443، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى فعالاً خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 1.1300.

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