شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الفيدرالي يعكس قريب رفع الفائدة عقب تأسيس باول لمرحلة أكثر مرونة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في واشنطون والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع آنذاك من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدي والتوسع في خطط تطبيع الموازنة.

وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في 26 من أيلول/سبتمبر الماضي أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بمعدل قوي وكانت مكاسب الوظائف قوبة، في المتوسط، وتراجعت معدلات البطالة منخفضة.

كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم لكون الإنفاق الأسري مستمر قي النمو بوتيرة قوية بينما النمو في أعمال الاستثمارات الثابتة قد شهد اعتدالاً مقارنة بالوتيرة السريعة في وقت سابق من هذا العام وأن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً في المجمل والجوهرية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة لا تزال بالقرب من الهدف 2%، وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، بشكل عام.

هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى سعي اللجنة لتعزيز فرص العمل إلى مستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، وأن اللجنة تتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في المدى المستهدف لمعدل الفائدة متسقة مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، مع الإفادة بأن ظروف سوق العمل قوية وأن التضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل على المدى المتوسط اثنان بالمائة، وأن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريباً.

وفي تمام الساعة 07:29 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، 0.09% ليتداول حالياً عند مستويات 96.87 مقارنة بالافتتاحية عند 96.79 بعد أن حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 97.01، بينما حقق الأدنى له عند 96.63.

وأفاد المحضر بأن الأعضاء أعربوا أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قررت اللجنة بالإجماع البقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة ما بين 2 إلى ¼2 في المائة، وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند 2%.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية، وأفادت اللجنة أنه تم خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 30$ و20$ مليارات خلال الشهر التقويمي الماضي وسوف يتم خفضها بواقع نفس القيمة في الشهر التقويمي المقبل وأنه من المقبول الانحرافات الصغيرة عن هذه المبالغ لأسباب تشغيلية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.