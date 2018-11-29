شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنحو الاثنان بالمائة وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وتقلص عجز المخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وتضمنت أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقلص عجز المخزونات بصورة فاقت التوقعات.

في تمام الساعة 06:58 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 2.00% لتتداول عند مستويات 4.61$ للقدم المكعب موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أسبوع مقارنة بالافتتاحية عند 4.70$ للقدم المكعب، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 96.84 مقارنة بالافتتاحية عند 96.79.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، كما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، متفوق بذلك أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 1.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 221 ألف طلب، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 1,710 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد أظهرت تراجع مبيعات المنازل الجديدة 2.6% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 3.3% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.8%، وبخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي تقلص العجز إلى 59 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقابل عجز 134 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز 76 مليار قدم مكعب.

كما أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزونات إلى 3,054 مليار قدم مكعب مقابل 3,113 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند 3,698 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,774 قدم مكعب.