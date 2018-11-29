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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال تك داتا للربع الثالث من العام المالي 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة تك داتا اليوم الخميس عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2019 والمنقضي في 31 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات إلى ما قيمته 9.34$ مليار مقابل 8.45$ مليار خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.
في تمام الساعة 06:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة تك داتا في بورصة ناسداك بنسبة 23.49% أي بنحو 17.31 نقطة إلى مستويات 90.99$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب كشف الشركة عن توقعات بتحقيق صافي مبيعات خلال الربع المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية كانون الثاني/يناير المقبل ما بين 10.5$ و10.9$ مليار وصافي أرباح ما بين 3.00$ و3.30$ للسهم الواحد.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة تك داتا للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 114.2$ مليون أو 2.96$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 37.3$ مليون أي 0.97$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.
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