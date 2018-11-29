شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في 13 شهراً متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار مع استعداد روسيا لاستكمال خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداد خام نيمكس من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت من الأدنى لها منذ 24 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع عزم روسيا المضي قدماً في التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في خفض الإنتاج العام المقبل 2019.

وفي تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 3.16% لتتداول حالياً عند مستويات 51.88$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.29$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 2.48% لتتداول عند 60.22$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.76$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 96.87 مقارنة بالافتتاحية عند 96.79.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، كما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، متفوق بذلك أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 1.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 221 ألف طلب، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 1,710 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد أظهرت تراجع مبيعات المنازل الجديدة 2.6% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 3.3% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.8%، وبخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأيضا عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس تقلص الفائض إلى 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص الفائض إلى 0.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 450.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أعلى 7% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أقل 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته بتوصل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لاتفاق حيال مستويات إنتاج النفط في العام القادم 2019، وتحديداً خلال اجتماع المنظمة في فيينا يوم الخميس المقبل، موضحاً أن لا تزال تم دراسة مقترح خفض الإنتاج، ومضيفاً أنه بلاده تقييم المقترح وبصدد اتخاذ قرار يساهم في التوازن بين الطلب والاستهلاك في الربعين الأول والثاني من العام المقبل.

وفي نفس السياق، فقد تطرقت بعض التقرير لكون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لديها قناعة متزايدة بضرورة خفض إنتاج جانباً إلى جنب منظمة أوبك، إلا أنها لا تزال تتفاوض مع المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك، حيال موعد وحجم الخفض المحتمل لمستويات الإنتاج، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز الإخبارية اعتماداً على مصادرها المطلعة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الأربعاء أن بلاده ومنظمة أوبك التزمتا باتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط بنسبة 100% وأن الفضل في ذلك يرجع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أعربه عن كون بلاده راضية عن أسعار النفط الحالية التي تحوم حول مستويات 60$ للبرميل لخام برنت.

كما أفاد الرئيس الروسي بوتين بالأمس أن روسيا التي تشارك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 600 ألف برميل يومياً من إجمالي 1.8 مليون برميل يومياً يتم خفضهم من الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها حتى نهاية العام الجاري 2018، تتواصل بشكل دائم مع منظمة أوبك وستواصل التعاون معها إذا لزم الأمر ذلك، وذلك مع أفادته بأن الحد الأدنى لتحقيق ربحية من النفط تتراوح بين 35$ و45$ للبرميل.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك نوه أيضا بالأمس أن متوسط إنتاج النفط في بلاده انخفض بقرابة 40 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر عما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر، مع العلم أن بيانات وزارة الطاقة الروسية أوضحت مؤخراً ارتفاع الإنتاج النفطي للأعلى له في ثلاثين عام خلال الشهر الماضي إلى 11.41 مليون برميل يومياً، وفي سياق أخر، استقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح هو الأخر بالأمس عن ثقته في إمكانية التوصل لحل لدعم استقرار أسواق النقط وأن أسواق النفط ستكون مستقرة في عام 2019، موضحاً أن التعاون مطلوب من كافة أعضاء منظمة أوبك، ومضيفاً أن أوبك كيان مستقل لن يخضع للضغط الخارجي، وجاء ذلك عقب اجتماعه مع نظيره وزير النفط النيجيري كاشيكو ضمن الاستعدادات إلى اجتماع منظمة أوبك المقبل في فيينا.

ويذكر أيضا أن بعض التقرير تطرقت يوم الثلاثاء الماضي لكون المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً، قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال هذا الشهر بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات تشرين الأول/أكتوبر عند 10.7 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز اعتماداً على مصادرها المطلعة.

ونود الإشارة لكون المهندس خالد الفالح نوه الأسبوع الماضي لكون مستويات إنتاج بلاده من النفط خلال الشهر الجاري تفوق مستويات الشهر الماضي، مع تطرقه لكون الطلب الخارجي على النفط السعودي سينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الانخفاض، مع العلم أنه أفاد في مطلع هذا الشهر أن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الأسبوع الماضي من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر "أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!"، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط في 20 من هذا الشهر بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في نحو أربعة أعوام.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير في مطلع الأسبوع الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

ونود الإشارة، لكون ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أكثر من 13 شهراً يأتي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ الربع النصف الأول من عام 2015 في ظلال تشكك الأسواق في قدرة منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض العروض النفطي الذي يلوح في الآفاق.

وبالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية، ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.