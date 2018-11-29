الكهرباء توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 8 مليارات مع 8 بنوك دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة مع ثمانية بنوك دولية، بحد أقصى 2.15 مليار دولار، أي ما يعادل 8.06 مليارات ريال، مقسمة على شريحتين، الأولى بحد أقصى 1,578 مليون دولار، أي ما يعادل 5,918 مليون ريال، وتستحق بعد ثلاث سنوات، والثانية بحد أقصى 573 مليون دولار، أي ما يعادل 2,149 مليون ريال، وتستحق بعد خمس سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة فهد السديري، أن السعودية للكهرباء، التي تعد أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإحدى أكبر مرافق الخدمات في العالم، نجحت في الحصول على التمويل، وبدون أي ضمانات من الشركة، وذلك بترتيب ومشاركة بنوك دولية كبرى، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك «ميزوهو»، وبنك إم يو إف جي، وبنك «ستاندرد تشارترد»، ومؤسسة «ميتسوي سوميتومو» المصرفية، وبنك إتش إس بي سي - الشرق الأوسط، ومؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية المحدودة، وبنك «جيه بي مورجان تشيس»، وبنك «ناتيكسيس»، مؤكدا أن التمويل هدفه الصرف على أعمال الشركة العامة.

وقال السديري إن التسهيلات الائتمانية الدوارة تعـد عنصرا مكملا لاستراتيجية التمويل بالشركة بهدف الحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع طبيعة أصول الشركة، ويحقق أقصى مرونة مالية ممكنة، حيث إن هذه التسهيلات الدوارة الاحتياطية تساعد في تجسير النقد القادم من التمويلات طويلة الأجل ومتطلبات الصرف المستمرة، مما يساهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها، كما أنه يحسن إدارة النقد واستغلاله، ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة، مؤكدا أن هذا النوع من التمويل يعكس رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل أعمالها، وصولا إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن الإقفال الناجح لتلك التسهيلات، بتلك القيمة وبأفضل الشروط على الرغم من التقلبات الحالية في الأسواق المالية، يعد إشارة ثقة متنامية ومستمرة من المصارف الدولية في اقتصاد المملكة والشركة السعودية للكهرباء، التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة.

اتفاقية تسهيلات ائتمانية

الجهات التمويلية: 8 بنوك دولية

إجمالي القيمة: 2,151 مليون دولار

مقسمة على شريحتين:

الأولى:

1,578 مليون دولار تستحق بعد 3 سنوات

الثانية:

573 مليون دولار تستحق بعد 5 سنوات