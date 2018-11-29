شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيال اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في السابع والثامن من هذا الشهر.

في تمام الساعة 05:17 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.36% إلى مستويات 1.2779 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2825 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2756، بينما حقق الأعلى له عند 1.2850.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة صافي الإقراض للإفراد والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 5.0 مليار جنية إسترليني مقابل 4.9 مليار جنية إسترليني في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 4.5 مليار جنية إسترليني، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الموافقات على القروض العقارية ارتفاعاً إلى 67 ألف طلب مقابل 66 ألف طلب في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند 65 ألف طلب.

كما تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر العرض النقدي أم-4 والتي أظهرت ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن كون تقرير بنك إنجلترا الذي تضمن تحليل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوضح أن الاتفاق الحالي هو أفضل اختيار.

وأفادت ماي أنه إذا قام البرلمان البريطاني بالتصويت ضد الاتفاق، فأن حكومتها ستقوم بالبدء في اتخاذ خطوات عملية حيال سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي أفاد بشكل واضح أن ذلك الاتفاق الوحيد الذي يمكن التوصل إليه، وسط أعربها عن كون هناك نواب لا يريدون أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد، وأنه على الرغم من قلقها من ذلك الأمر، إلا أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد في آذار/مارس المقبل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، كما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، متفوق بذلك أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 1.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 221 ألف طلب، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 1,710 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد أظهرت تراجع مبيعات المنازل الجديدة 2.6% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، لتعد بذلك أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.8%.