شكرا لقرائتكم خبر ما أهم المتاحف والمعالم السياحية في بوينس آيرس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منال سجيني - مكة المكرمة

تمتلك العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس التي تستضيف قمة مجموعة العشرين للعام الحالي 2018، تاريخا يمتد لأكثر من 400 عام مما يجعلها المدينة الأكثر زيارة في أمريكا اللاتينية. وتشتهر المدينة بسرعة تطورها مع الاحتفاظ بثقافتها وهندستها المعمارية ذات التأثير الأوروبي. وهنا قائمة بأهم مناطق الجذب السياحي جمعتها «مكة» من عدة مواقع متخصصة في السياحة.

معالم سياحية

1- مسرح كولون Teatro Colón

مسرح لعروض الأوبرا والسيمفونية مع 2500 مقعد ويحتل المرتبة الخامسة كأفضل مسرح في العالم والثالث كأفضل دار أوبرا. بني منذ عام 1857 ثم أعيد تصميمه في عام 1908 بشكله الحديث.

2- ملعب بولو الأرجنتيني Campo Argentino de Polo

يستخدم لأغراض رياضية عدة منها الهوكي والبولو وأخرى غير رياضية مثل الحفلات الموسيقية الكبيرة. افتتح عام 1928 ويستوعب نحو 30 ألف شخص وشهد الكثير من المناسبات العالمية.

3- ساحة دي مايو Plaza de Mayo

تعد الساحة نقطة محورية في التاريخ السياسي للأرجنتين منذ ثورة 1810 التي أدت لاستقلالها. كما تقع العديد من المعالم حولها مثل مجلس المدينة آنذاك وهرم مايو والكثير.

4- مسلة بوينس آيرس Obelisco de Buenos Aires

بنيت في 1936 احتفالا بالذكرى المئوية الرابعة لتأسيس مدينة بوينس آيرس. ويبلغ ارتفاعها 67.5 مترا ولها مدخل واحد فقط وتوجد على قمتها أربع نوافذ.

5- حديقة كارلوس ثايس النباتية Carlos Thays Botanical Garden

عمل فنان المناظر الطبيعية الفرنسي كارلوس ثايس على تغيير وجه المدينة في أواخر القرن التاسع عشر، فطور عددا من الحدائق. وتميزت الحديقة النباتية بكونها موطنا لأكثر من 5 آلاف نبتة.

6- واجهة بويرتو ماديرو البحرية Puerto Madero

تشغل جزءا كبيرا من ضفة نهر ريو دي لا بلاتا ويعتبر أكبر مشروع للتنمية الحضرية في العاصمة. وكانت تمثل الميناء الرئيسي للمدينة في أواخر القرن التاسع عشر.

7- الشارع الصغير كامينيتو Caminito

ممر أثري يحمل الكثير من الألوان، اكتسب أهمية ثقافية وفنية لوجود أعمال العديد من الفنانين. وسمي الشارع نسبة لموسيقى التانغو كامينيتو منذ عام 1926.

8- ساحة دوريجو Plaza Dorrego

يعود تاريخ الساحة إلى القرن الثامن عشر كسوق للمزارعين وتحول إلى سوق للتحف في أوائل السبعينات ومركز لعرض رقصة التانغو الأرجنتينية، مع احتفاظ الساحة بتصاميم المباني الأصلية القديمة.

متاحف تاريخية وفنية:

1- متحف الطاقة الفنية Usina del Arte

أعيدت هيكلة الموقع من مصنع طاقة إلى متحف فني وصالات لحفلات الموسيقية تسع لأكثر من 1200 شخص. ويجمع المتحف معارض فنية متنوعة أبرزها معرض للمصور الفرنسي هنري كارتييه بريسون.

2- متحف شول سولار Museo Xul Solar

يتخصص في عرض أعمال الرسام والنحات الأرجنتيني شول سولار الذي يعد متعدد اللغات الفكرية والفنية عاش من عام 1887 وحتى 1963. كما يعد المتحف بذاته قطعة فنية تاريخية عمرها أكثر من قرن.

3- متحف شغف بوكا جونيورز Museo de la Pasión Boquense

يستعرض المتحف التاريخ الطويل النادي الأرجنتيني بوكا جونيورز لكرة القدم والذي جمع لاعبين كبارا منهم مارادونا، بما في ذلك الزي الرسمي والجوائز والميداليات وقاعة بزاوية 360 درجة تجسد ملعب النادي.

4- متحف أمريكا اللاتينية لفنون بوينس آيرس Museo Nacional de Bellas Artes

يجمع أكبر مجموعة فنية عامة في أمريكا اللاتينية ومجموعة للانطباعيين الأوروبيين بحيث يعكس المتحف تاريخ تطور الفنانين الأرجنتينيين في سياق عالمي. ويركز على الفنون اللاتينية في القرنين العشرين والحادي والعشرين.

5- قبة غاليليو غاليلي Planetario Galileo Galilei

متحف فضاء يشتمل على قطعة من الصخور القمرية التي حصلت عليها مهمة أبولو الحادي عشر إلى جانب مجموعة من أحفوريات بحرية يعود تاريخها إلى 100 مليون عام. ويتميز بوجود تجربة عرض الفضاء بزاوية 360 درجة.