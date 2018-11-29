5 شخصيات أرجنتينية مشهورة عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عرفت الأرجنتين بشخصيات برزت عالميا كلاعبي فريق النخبة الوطني لكرة القدم وشخصيات أخرى برزت فنيا، وذكر موقع CAREER Addict أكثر خمس شخصيات كان لها تأثير عالمي وهي:

1- ليونيل ميسي:

لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير، ويلعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وهو قائد الفريق الوطني الأرجنتيني، وحصل على جائزة الكرة الذهبية بعد قيادة الفريق الوطني الأرجنتيني إلى بطولة كأس العالم في عام 2004.

2- مارتينا ستوسل:

ممثلة أرجنتينية في سن المراهقة لمعت بعد دورها كـ «فيوليتا كاستيلو» في مسلسل ديزني «فيوليتا»، وحازت على جائزتها الأولى الملقبة بـ «الفنانات الجدد» في جوائز اختيار الأطفال في الأرجنتين عام 2012.

3- ميرسيديس لامبر:

ممثلة أرجنتينية لمعت من مسلسل ديزني «فيوليتا» بدورها كـ «لوديملا»، وفازت بجائزتي اختيار الأطفال في الأرجنتين كأفضل شخصية شريرة في 2012 و2013.

4- مانو جينوبيلي:

لاعب كرة سلة محترف أرجنتيني برز كحارس رماية مع عضوية سان أنطونيو سبرز من الدوري الأمريكي للمحترفين، وحصل على لقب دوري أوروبي، وقاد الأرجنتين إلى ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2004.

5- سيرخيو أغويرو:

لاعب كرة قدم أرجنتيني محترف يلعب كمهاجم لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي والفريق الوطني الأرجنتيني، وساعد بلاده في الفوز بميدالية ذهبية أولمبية في ألعاب بكين عام 2008.