شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "أبراج" الإماراتية يحاول كسب دعم الدائنين لإنجاح إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر عن لقاء عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج كابيتال، مجموعة من الشركاء والدائنين، في محاولة لكسب دعمهم لخطة لإعادة هيكلة ديون الشركة وبعض من صناديقها.

وأشارت المصادر إلى أن بنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي هو الوحيد الذي استجاب بشكل إيجابي للمقترح حتى الآن، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المصادر إن خطة "نفقي" التي تم تقديمها خلال جلسة المحكمة الأخيرة، تشمل الصناديق التي لم يظهر لها مدير أصول جديد بعد.

وواجهت مجموعة أبراج خلال الفترة الماضية خلافات مع مستثمرين بشأن صندوق للرعاية الصحية تابع لها، حيث تم في نهاية النزاعات إعادة رأس المال غير المستخدم في الصندوق بالأسواق النامية للمستثمرين.

وكشف مصادر في نهاية سبتمبر الماضي أن مستثمري صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لـ"أبراج"يفضّلون العرض الذي تقدمت به شركة "أكتيس"بدولار واحد على العروض التي تقدمت بها شركات أخرى.

وكانت مجموعة أبوظبي المالية قد عرضت في نهاية يونيو الماضي شراء أنشطة مجموعة أبراج كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وذكرت المصادر أن المصفين لمجموعة "أبراج" يعتزمون أيضا تسليم صندوق أمريكا اللاتينية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية.وإسناد الصندوق التركي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول وذلك مقابل مبلغ معقول سيقومان تلك الشركات بدفعه لإدارة تلك الصناديق.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".