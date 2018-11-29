شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز ينقذ نفسه من الخسائر ويغلق على ارتفاع – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد السهم في آخر جلساته لمستوى الدعم 36.31 ، ارتد منه ارتفاعاً بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، ليحاول خسائره إلى أرباح في نهاية التداولات ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.71% بما يعادل 0.26 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 36.31 ، ليستهدف مستوى المقاومة 41.27 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد