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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يظهر المزيد من الإشارات السلبية رغم ارتفاعه - تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع في آخر جلساته ، وذلك في محاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 4.03% بما يعادل 0.30 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 9.07 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.19 استعداداً لكسره .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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