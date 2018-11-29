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شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو وسط توقعات إيجابية – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، مدعوماً إيجابياً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.54% بما يعادل 1.17 نقطة .
ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 49.47 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 46.37 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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