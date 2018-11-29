شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يعاود ارتفاعه الحذر – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.97% بما يعادل 0.65 نقطة ، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط ، بدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.79 ، ليستهدف مستوى الدعم 20.59 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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