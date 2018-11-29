- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هاجم السهم بارتفاعه الاخير مستوى المقاومة المحوري 48.79 ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.64% بما يعادل 0.79 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 48.79 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 51.87 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 29-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .