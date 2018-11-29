شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هاجم السهم بارتفاعه الاخير مستوى المقاومة المحوري 48.79 ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.64% بما يعادل 0.79 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 48.79 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 51.87 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد