شكرا لقرائتكم خبر عن ميكرون يصحح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي ارتفاعه الاخيرة كمحاولة منه لتصحيح هذا الاتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.62% بما يعادل 0.71 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 34.18 ، طيلة ثبات المقاومة 40.68 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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