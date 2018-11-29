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شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد يخرج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.82% بما يعادل 9.30 نقطة ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، امام تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 194.72 ، ليستهدف مستوى المقاومة 208.86 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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