شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يهاجم سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 6.09% بما يعادل 96.33 نقطة ، ليهاجم بهذا الارتفاع سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، امام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه لسقف نموذج الوتد الهابط ، ليستهدف مستوى المقاومة 1784.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد