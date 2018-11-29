شكرا لقرائتكم خبر عن ستيل يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 21.96 ، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، محققاً ارباحاً بلغت نسبتها 2.14% بما يعادل 0.49 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 24.89 ، ليستهدف مستوى الدعم 21.75 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه