شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يلامس خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليختبر بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.48% بما يعادل 0.09 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . لهذا وطيلة ثبات المقاومة 6.40 نرجح عودة ناخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 5.95 من جديد استعداداً لكسره . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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