شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي والذي أوضح تقلص العجز إلى 59 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقابل عجز 134 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز 76 مليار قدم مكعب.

وفي نفس السياق، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المخزونات إلى 3,054 مليار قدم مكعب مقابل 3,113 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند 3,698 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,774 قدم مكعب.