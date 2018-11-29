شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع سلبية والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر لأول مرة في أربعة جلسات مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات الخسائر في وول ستريت في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من الشهر الجاري في واشنطون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، كما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، متفوق بذلك أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 0.2%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 1.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 221 ألف طلب، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 50 ألف طلب إلى 1,710 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,663 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن عن بيانات سوق الإسكان والتي قد أظهرت تراجع مبيعات المنازل الجديدة 2.6% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، لتعد بذلك أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.8%.

وفي تمام الساعة 03:19 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.45% ليخسر 12.48 نقطة ويصل إلى المستوى 2,731.31 نقطة، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.22% بعد أن فقد 55.40 نقطة ليصل إلى المستوى 25,311.03 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.62% بعد أن انخفض بمقدار 46.50 نقطة ليصل إلى المستوى 7,245.06 نقطة.