شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تراجع بسبة 2.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.7% والتي عدلت من ارتفع بنسبة 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى نسبة 0.8%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية لمؤشر مبيعات المنازل القائمة اتساع التراجع إلى نسبة 4.6% مقابل نسبة 3.3% والتي عدلت من تراجع نسبة 3.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص التراجع إلى نسبة 2.8%.