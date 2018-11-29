روسيا تتوقع توصل أوبك والمستقلين لاتفاق يفيد سوق النفط

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله يوم الخميس إن موسكو تتوقع توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في ديسمبر كانون الأول إلى اتفاق يفيد سوق النفط.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزير قوله إن وزارة الطاقة مازالت تدرس اقتراحا بشأن خفض إنتاج النفط.
وقال الوزير وفقا لما نقلته وكالة الإعلام ”نحن بصدد اتخاذ (قرار) وتقييم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بتوقعات التوازن بين الطلب والاستهلاك في الربعين الأول والثاني“.
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