إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية 

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة مساءً، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 22 – 27 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 4 امتار والضغط 1008 مللى بار و حالة البحر مضطربة و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة و الخاصة.

و شدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة .

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