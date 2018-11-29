شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية نستهدف معدل نمو 5.8% فى العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصرى لديه المرونة فى مواجهة الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار البترول عالميا وارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب الأزمات الاقتصادية فى الأسواق الناشئة، مؤكدا أن مصر سوف تحقق معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى العام المالى الحالى 2018 - 2019، وهو 5.8%.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام ندوة عن الاقتصاد المصرى فى العاصمة البريطانية، لندن، نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية نتيجة تطبيق أكبر برنامج إصلاح اقتصادى، مؤكدا أن وزارة المالية سوف تحقق المستهدفات الخاصة بخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث تم تحقيق فائض أولى فى الموازنة للمرة الأولى منذ عقود.

ولفت وزير المالية، إلى أن بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال فى مصر أصبحت ممهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تنعكس على فرص العمل والنمو.

وأكد وزير المالية، أنه غير قلق من ارتفاع التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - لأنه ناتج عن أثر تحرير سعر الصرف قبل عامين إلى جانب رفع أسعار البترول قبل شهور، وسوف ينخفض خلال الشهور المقبلة لأقل من 10%، وسوف نعمل على خفض معدل الدين العام من خلال مبادرات لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 90%.

وانطلقت أمس الأول الثلاثاء، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث تعد شركة POD المسئول الإعلامى لبعثة طرق الأبواب، والتى تتم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

ويشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين "القاهرة" و"لندن"، وإطلاع كبار المسئولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.

وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.

ويتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.