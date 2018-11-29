شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإتصالات : مصر تطور البنية التحتية لتوفير خدمات حكومية عالية الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تعمل على تطوير بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات تتيح النفاذ للجميع وتغطى كافة أرجاء الدولة المصـرية، ونبنى عليها خدمات حكومية رقمية عالية الجودة، مما يؤدى إلى تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى شمول رقمى حقيقى.

وأضاف طلعت، فى كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل جاهدة على بناء إنسان مصـرى جديد من خلال تنمية مهاراته الرقمية فى مجالات التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن تشجيعه على الابتكار وريادة الأعمال، وفى هذا الإطار، قد أعلنا مؤخراً عن إطلاق أكاديمية رقمية باللغة العربية توفر فرص التدريب الذاتى المجانى للشباب ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى أيضاً.

وسلم عمرو طلعت، رئاسة أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدولة فلسطين الشقيقة، قائلا: نحرص جميعاً على تقديم كل الدعم اللازم لكافة مطالب فلسطين حكومةً وشعباً للحصول على حقوقها العربية والدولية، كما نتطلع قُدُماً نحو العمل العربى المشترك فيما يخص المبادرات العربية، بهدف تعزيز الثقة فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاطرة للتنمية المستدامة.

وأشار وزير الاتصالات ، إلى أن المبادرات العربية التى نفذها المجلس خلال الأربعة سنوات القادمة، ومنها: مبادرة الشمول المالى الرقمى ومبادرة إنترنت الأشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة التى تهدف إلى العمل المشترك لضمان التحول إلى المدن والمجتمعات الذكية. هذا فضلاً عن المناصب العربية التى توّجنا بها جهد عام كامل، منها فوز 7 دول عربية بعضوية مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات العام الحالي، فضلاً عن فوز 3 دول عربية بعضوية مجلس الاستثمار البريدى للاتحاد البريدى العالمى و5 دول عربية بعضوية مجلس الإدارة الخاص به عام 2016 ، معربا عن أمله فى المزيد من التنسيق العربى المشترك خلال المرحلة المقبلة حيث ستستضيف مصر فعاليات المؤتمر العالمى للراديو بشـرم الشيخ فى أكتوبر عام 2019.