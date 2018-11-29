شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ماركة" توافق على استمرارية النشاط وإعادة هيكلة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي خلال اجتماعها اليوم على استمرارية الشركة، وإعادة هيكلة رأس المال، بحسب تغريدة على حساب قناة سي إن بي سي عربية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها اليوم (وفقا لبيان سابق عن بنود تلك الجمعية) مقترحات مجلس الإدارة باستمرارية الشركة، وخفض رأسمالها من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وهناك اشتراط آخر قامت بمناقشته العمومية وهو الموافقة على زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون درهم وذلك بعد تخفيضه.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في وقت سابق إن مقترح مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.

وكانت عمومية الشركة قد كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمي مستقل بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.

يشار إلى أن خسائر الشركة تراجعت إلى 47.6 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 198.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

وكانت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري قد أظهرت تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153.89 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.