شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يقود أرباح "الوطنية للتعليم" السنوية للتراجع 28% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية السنوية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 28% خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 48.9 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 67.9 مليون ريال خلال العام المالي المُنتهي في 31 أغسطس 2017.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5.1% وارتفاع تكاليف الرواتب والأجور للموظفين الذي انتهي دعم رواتبهم من صندوق الموارد بمبلغ 6.2 مليون ريال تحملتهم الشركه.

وفي المقابل، ارتفعت تكلفه الإيرادات بمبلغ 2.10 مليون ريال تشمل الزياده في مصاريف المياه والكهرباء والإتصالات وزياده المصاريف العموميه والإداريه بمبلغ 1.10 مليون ريال.

وحققت الشركة إجمالي مبيعات بلغت 204.3 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل إجمالي مبيعات بلغت 215.4 مليون ريال بالعام السابق له.

وبدأ إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم بالرمز 4291، اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري، بالسوق السعودي.

وتعتبر الوطنية للتربية والتعليم ثاني شركة يتم إدراجها بالسوق السعودي "تاسي" خلال العام 2018، بعد إدراج "لجام للرياضة"، بالرمز 1830، في 10 سبتمبر الماضي، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، وذلك كأول إدراج لشركة أندية رياضية في أسواق المال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمن أقل من 10 على مستوى العالم.