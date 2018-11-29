شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للاستثمار" يشتري حصة مُساهم مُقابل 253 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي للاستثمار عن توقيع اتفاقية لشراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة، البالغة 18.749 مليون سهم، والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الاتفاقية تمت بمبلغ إجمالي قدره 253.123 مليون ريال، بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن البيع تم على أسهم خزينة شريطة الحصول على الموافقات الضرورية اللازمة من الجهات الرقابية والإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة لإتمام هذه الصفقة خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر المُقبل.

ووفقاً للبيان، لا ينوي البنك تخفيض رأس ماله بهذه الصفقة، وإنما سيحتفظ بها كأسهم خزينة ويُعيد بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وكان البنك قد قام، في سبتمبر الماضي، بشراء كامل حصة أحد المساهمين الرئيسيين وهو شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 56.245 مليون سهم، بما يمثل 7.49% من رأس مال البنك.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.08 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 2.4%.