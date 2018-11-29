شكرا لقرائتكم خبر عن الدخل الشخصي في الولايات المتحدة أفضل من التوقعات - أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الدخل الشخصي لشهر تشرين الأول / أكتوبر مرتفع بمقدار 0.5%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.2% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

شكرا لقرائتكم خبر عن الدخل الشخصي في الولايات المتحدة أفضل من التوقعات - أكتوبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .