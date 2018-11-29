شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المواطن الأمريكي يفوق التوقعات - أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر تشرين الأول / أكتوبر مرتفع بمقدار 0.6% ، أفضل من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.4% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.2% بعد التعديل من ارتفاع بقدار0.4% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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