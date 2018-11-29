الان تتابع سعر النفط يقفز 2% بعد أنباء عن مناقشة الحكومة الروسية مقترحا بخفض الإنتاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 ذكرت “العربية”، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، أن سعر النفط يقفز 2% بعد أنباء عن مناقشة الحكومة الروسية مقترحا بخفض الإنتاج.

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