وزيرالصناعة يبحث مع نظيره البيلاروسى تعزيزالعلاقات التجاريةوالصناعية بين البلدين

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة في ظل حرص القيادة السياسية وحكومتى البلدين لتنمية العلاقات المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقال “نصار”، إن الدولتين تمتلكان العديد من الفرص الهائلة التي تسهم في إقامة شراكات استثمارية تنعكس آثارها إيجاباً على زيادة معدلات التجارة البينية وكذا فتح السوقين الأفريقى والأوراسى أمام المنتجات المصرية والبيلاروسية

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير صباح اليوم مع السيد/ فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى والذى يزور القاهرة حالياً للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للجنة المصرية البلاروسية المشتركة، حضر اللقاء السيد / سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والسيد/ أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية .

وأشار نصار إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تعزيز التعاون الحالي بين البلدين لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية وبصفة خاصة في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والطبية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية قد شهدت زيارات متبادلة بين كبار المسئولين في البلدين وعلى رأسها زيارة الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو لمصر خلال العام الماضى وكذا زيارة رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور علي عبدالعال إلى بيلاروسيا خلال شهر نوفمبر الجاري.

ولفت الوزير إلى أنه تم بحث زيادة تواجد الشركات الصناعية البيلاروسية في مصر لإقامة شراكات مع نظرائهم المصريين وخاصة في مجالات صناعة الجرارات والآلآت الزراعية والصناعات التعدينية والأثاث والغزل والنسيج ومواد البناء، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في مجال إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية وإنشاء الصوب الزراعية ومجالات تحلية المياه

وأوضح نصار أن المباحثات سلطت الضوء أيضًا علي فرص التعاون المشترك في عدة مجالات أهمها فرص تصدير الدواء والمستلزمات الطبية إلى بيلاروسيا، مع التأكيد على أهمية البدء في تسجيل الأدوية المصرية الخاصة بعلاج التهاب الكبد الوبائي في بيلاروسيا، فضلاً عن إمكانية التعاون مع بيلاروسيا في مجال الأسمدة خاصة وأن شركة Belaruskali البيلاروسية تعد من كبرى الشركات المصنعة لأسمدة البوتاس في العالم والتي تسيطر على 16٪ من حجم السوق العالمي.

وحول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى أشار الوزير الى أهمية تسريع وتيرة المفاوضات حيث من المقرر أن تستضيف القاهرة الجولة الأولى للمفاوضات منتصف شهر يناير المقبل، مؤكداً على أهمية دور دولة بيلاروسيا في هذا الاتفاق باعتبارها أحد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوراسى والذى يضم إلى جانب بيلاروسيا كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان

ومن جانبه أكد السيد/ فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى، أن مصر تمثل شريك مهم لبيلاروسيا سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى، مؤكداً حرص بلاده على توسيع حجم التبادل التجارى مع مصر خاصة وأن هناك عدد من الشركات البيلاروسية ترغب فى إقامة شراكات مع نظرائهم فى السوق المصرى بإعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هذا فضلا عن تواجد عدد ليس بقليل من هذه الشركات يستثمر فى مصر حاليًا خاصة فى مجال إنتاج وتجميع الشاحنات والجرارات الزراعية

وأشار إلى أن انعقاد فعاليات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل مجالات التعاون المشترك، منوهاً في هذا الإطار إلى عقده لقاءاً موسعاً مع كبرى الشركات المصرية لبحث امكانات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبصفة خاصة في القطاعين الصناعى والزراعى.

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