شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر: قرار إنهاء آلية تحويل أموال الأجانب يدعم أرصدة النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس إن قرار إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال الأجانب، سيعمل على رفع مستوى العملة الأجنبية فى القطاع المصرفى المصرى، مؤكدا أن الآلية مستمر تطبيقها فى حالة رغبة المستثمر اللجوء إليها فى الخروج بالنسبة للأرصدة التى دخلت قبل 4 ديسمبر القادم، مؤكدا أن البنوك هى التى تتعامل مع المستثمر لتلبية طلباته مع إنها العمل بآلية البنك المركزى.

وأكد رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة البريطانية لندن، إن متوسط حجم التعاملات بالنقد الأجنبى فى بنك مصر يتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار يوميا مؤكدا أن هذا المتوسط متوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة ويؤكد نجاح سياسة البنك المركزى المصرى بعد قرار تحرير سعر الصرف وخضوعه بالكامل لآليات العرض والطلب.