شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية بعد تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي نتج عنها تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوي 97.53 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.74 نقطة ، وأعلى مستوى عند 97.91 نقطة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين 97.44 نقطة ، وتحت ضغط تعليقات جيروم باول.

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي فى النادي الاقتصادي فى نيويورك "أن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من الحيادية ".

فسر المستثمرين تلك التصريحات على أن دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من نهايتها ، حيث تعتبر تعليقات جيروم خروجا عن رأيه السابق الشهر الماضي بأن أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بعيدة عن الحياد.

ومن أجل إعادة تقييم تلك التعليقات وتأثيرها يترقب المستثمرين بحلول الساعة 19:00 جرينتش صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد أيام 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، وأسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 2.25% ،فى حال جاءت التفاصيل لتتوافق مع تعليقات جيروم ،فمن المتوقع استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.