شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل محضر البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، يأتي هذا قبيل صدور محضر البنك الفيدرالي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.32$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.30$،وسجلت الأعلى عند 14.37$ ،والأدنى عند 14.26$.

حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين 14.09$ للأوقية ، وبدعم نزول العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي نزول العملة الأمريكية بعد تصريحات جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي بأن أسعار الفائدة الأمريكية أقل قليلا من السعر الحيادي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك التصريحات يترقب المستثمرين بحلول الساعة 19:00 جرينتش محضر البنك الفيدرالي الاتحادي ،والذي عقد أيام 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،والذي أسفر عن بقاء أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 2.25% ،المنتظر أن تتضمن تفاصيل الاجتماع أدلة قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية.