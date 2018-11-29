شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد مكاسب قوية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع ارتفاع المعنويات بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، أعقبت تصريحات جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 2.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع تسارع عمليات الشراء بعد تصريحات جيروم باول.

قال جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي الاتحادي أن أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة أقل قليلا من السعر الحيادي ،وفسرت التصريحات بقرب وصول دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية من نهايتها ، وعزم المركزي الأمريكي الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القوية.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة0.5% ،وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.6% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ،وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7%.