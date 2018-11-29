"زين" ترعى المؤتمر الواحد والأربعون للأنف والأذن والحنجرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشفى زين التخصصي

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها للمؤتمر الواحد والأربعون للأنف والأذن والحنجرة المعتمد من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية (KIMS)، والذي نظّمه مستشفى زين التخصصي تحت رعاية وحضور معالي وزير الصحة د. باسل الصباح.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها للمؤتمر أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم المنظومة الصحيّة في الكويت، ولدعم الجهود التي تُسهم في تطوير قطاع الصحّة الكويتي، حيث تحرص الشركة على الاستمرار في تقديم الدعم لفعاليات مستشفى زين المختلفة سواءً الصحية منها والاجتماعية على مدار العام.

وبينت زين أن المؤتمر هدف إلى بحث ومناقشة آخر المستجدات وما توصل إليه عالم الطب في مجال رعاية الأنف والأذن والحنجرة الذي يتخصص مستشفى زين بتقديم الخدمات الطبية فيه، حيث تضمّن المؤتمر أوراق علمية وورش عمل تخصصية ضمّت 40 محاضرة و9 ورش عمل قدّمها 15 خبيراً من الأطباء المتخصصين المحليين والعالميين في مجالات الأنف والأذن والحنجرة، والذين أتوا من مختلف دول العالم ومنها الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وغيرها، مما أكسب المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات ومُناقشة آخر التطورات التي وصل إليها الطب حول العالم.

وبصفتها المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، فإن زين مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الصحية القيمة مثل حملات التبرع بالدم وحملة التوعية بسرطان الثدي وغيرها لتشجيع أفراد المجتمع على الارتقاء بأسلوب حياتهم عن طريق دعم الفعاليات والنشاطات الصحية، وهو ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتؤكّد الشركة على نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحّي في الدولة، ومنها وزارة الصحة وبنك الكويت المركزي للدم ومستشفى السلام الدولي ومركز دسمان للسكري وغيرها، حيث لن تدّخر الشركة جُهداً للمساهمة في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الطبية المختلفة.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذا المؤتمر وغيره من المبادرات المماثلة ما هو إلا ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في المجالات الصحية، حيث تقوم الشركة وبشكل دوري بتكثيف حملاتها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من الأمراض وتفاديها، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الطبية العامة والخاصة في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي في المجتمع.

الجدير بالذكر أن مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة الذي أسسته زين يتميّز بأحدث وأفضل التجهيزات الطبية المتطورة لعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، حيث يخدم المستشفى 3600 مريض ومراجع سنوياً، بالإضافة إلى إجراء 300 عملية شهريا بمعدل 10 عمليات يومياً، ويقوم فريق زين التطوعي بزيارته في أكثر من مناسبة خلال العام منها العيد الوطني وشهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى وغيرها.